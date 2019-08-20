В Японии из-за аномальной жары умерло семь человек

Чаще всего в таких условиях страдают люди пожилого возраста, которые в целях экономии не используют кондиционеры.

В Японии в период с 12 по 18 августа по меньшей мере семь человек скончались из-за аномальной жары. Ещё семь тысяч граждан госпитализировали с тепловым ударом, сообщает агентство Kyodo.

Погибшие были жителями префектур Ямагата и Осака. В больницах находятся 2556 человек. В ряде регионов температура воздуха превышает +35 градусов.

От аномальной жары больше всех страдают люди пожилого возраста. Они в целях экономии не используют кондиционеры в помещениях.

Напомним, за неделю, с 29 июля по 4 августа, в Японии из-за жары скончалось 57 человек, а через неделю — ещё 23 человека.