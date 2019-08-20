В России оказался высоким спрос на кнопочные телефоны

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Фото © Pixabay

Предпочтение простым аппаратам отдают в том числе пожилые люди, курьеры и военные.

В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырёх миллионов кнопочных телефонов, что составляет более 20% от всего рынка. По данным "Известий", ретейлеры не верят, что более функциональные смартфоны смогут полностью вытеснить простые аппараты.

Кнопочным телефонам отдают предпочтение военные, курьеры, небольшие торговые и сервисные предприятия, а также пожилые люди. Среди главных плюсов данных гаджетов — низкая цена и длительная работа без подзарядки.

Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки с помощью отпечатка пальца.

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