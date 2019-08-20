Избивший девушку в тире хулиган оказался злостным неплательщиком

Причём задолжал он более 80 тысяч рублей тоже по делу об избиении — столько его обязал выплатить суд.

Сурен Гелоян, который "прославился" тем, что разгромил тир и напал на девушку-администратора в Анапе, тем самым выдал себя судебным приставам. Как сообщает региональное управление ведомства, у мужчины и до нападения на тир были подобные деяния, за которые он должен выплатить штраф более 80 тысяч рублей.

Житель Крымска подрабатывал извозом отдыхающих в посёлке Большой Утриш (село на территории Анапы) и не планировал погашать свои задолженности. Судебные приставы приехали туда и описали его гидроцикл.

— Был осуществлён выход в адрес, непосредственно в городе Крымске, где судебные приставы также составили акт описи и ареста имущества, после чего супруга должника явилась в отдел и погасила имеющуюся задолженность в размере 84 713 рублей, — сообщают приставы.

Как сообщал Лайф ранее, мужчина находится в СИЗО до 12 сентября. Оказалось, что он ранее был фигурантом уголовных дел по факту драк не менее трёх раз, однако по каким-то причинам дела были закрыты. Избитая Гелояном девушка-администратор понадеялась, что в этот раз дело не замнут.

На днях адвокат пострадавшей Владимир Гончаров рассказал, что на лбу у девушки останется "безобразный шрам". Гончаров отметил, что на Татьяну продолжает давить окружение хулигана. Знакомые нападавшего пообещали ей, что она "пожалеет" об огласке произошедшего.