МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой Запада вмешаться в дела России

Пекин выразил озабоченность в связи с неблаговидными действиями некоторых западных стран.

МИД КНР считает незаконные митинги в Москве "типичным вмешательством Запада во внутреннюю политику России". Об этом заявил официальный представитель министерства Гэн Шуан.

— Беспокойство в этой ситуации вызывают некоторые западные государства, выпрыгивающие откуда ни возьмись и предпринимающие неблаговидные действия, — сказал он на брифинге.

Шуан подчеркнул, что Пекин поддерживает официальную позицию Москвы и считает действия российских властей по нормализации ситуации полностью законными.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.

В Москве состоялось пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, два из которых — митинги 27 июля и 3 августа — не были согласованы с властями. После двух незаконных акций было арестовано более ста человек.