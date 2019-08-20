Назарбаев прогулялся в горах и спел о любви для клипа

В песне политик воспевает маленький посёлок Ушконыр, в котором он родился и вырос.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев исполнил песню "Үш қоңыр" собственного сочинения о любви к родной земле. Клип, в котором бывший глава государства гуляет по горам и напевает, опубликовала в "Инстаграме" его пресс-служба.

— Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землёй, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло моё детство, здесь мои корни, — приводятся под видео слова Назарбаева.

На кадрах политик воспевает маленький посёлок Ушконыр, в котором он родился, и радуется родным просторам, обнимая двух внуков.

О любви Назарбаева к музыке известно давно. Первый президент Казахстана в свободное время играет на домбре, сочиняет и исполняет песни. Ранее политик не смог сдержать слёз на съезде партии "Нур отан" во время исполнения песни на его слова.