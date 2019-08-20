Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс. Речь идёт о самолёте "Победы", который прибыл из столичного Внуково в 08:07 (07:07 мск). Это следует из данных онлайн-табло на "Яндекс.Расписании".

Сегодня ожидается ещё 14 внутренних рейсов. Из них шесть — из Москвы, один — из Сургута, остальные же — в столицы. Перелёты осуществляют такие авиакомпании, как "Аэрофлот", Pegas Fly, UTair и S7.

Что касается старого аэропорта Саратов Центральный, то последний рейс был выполнен авиакомпанией S7 в Москву.

Меж тем "Ведомости" сообщают, что некоторые российские авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова. По данным СМИ, речь идёт об "Аэрофлоте", S7 и Rusline. В "Аэрофлоте" уже объяснили, что из-за смены аэропорта компания не успела загрузить рейсы в систему бронирования Гагарина, однако на данный момент это уже исправлено.