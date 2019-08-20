Пропавшую в лесу под Нижним Новгородом девочку поисковики зовут голосом мамы

Женщина не с первого раза смогла озвучить призыв, потому что всё время срывалась на плач.

В Нижегородской области уже вторые сутки идут поиски пятилетней Зарины Авгоновой. Она пропала 18 августа в посёлке Степановка, что примерно в 200 километрах от регионального центра.

Как пишет "Комсомольская правда", поисковики записали голос мамы девочки. Это было непросто. Женщина беременна, и ей первое время даже не говорили, что дочь пропала. Из-за переживаний сейчас она очень плохо себя чувствует, всё время лежит.

— Несколько раз пытались записать её голос, но он постоянно срывался — она начинала плакать. А нужно было громко и протяжно звать, — рассказал координатор поисково-спасательного отряда "Волонтёр" Сергей Шухрин. — Но она всё же собралась, и у нас получилось записать её голос.

В лесу эту запись включают на мощных колонках, чтобы девочка, услышав голос мамы, могла выйти на него из леса.

В поисках заняты сотни людей из разных регионов России. Осматривают и сам посёлок — все места, куда могла упасть девочка.

Напомним, Зарина пошла с родственниками в лес, но вскоре устала, и её отвели в дом, где находился дядя. Пока тот отлучился в огород, ребёнок пропал.