Участники "Территории смыслов" получили гранты почти на 70 млн рублей

77

Фото © VK/Terrascientiaforum

Следующая смена на форуме — "Новые территории". Её организует молодёжное крыло Общероссийского народного фронта.

В подмосковном Солнечногорске завершился основной этап молодёжного форума "Территория смыслов". Грантов на нём было распределено почти на 70 миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба форума.

Всего за время форума Федеральное агентство молодёжи выдало сертификаты на грантовую поддержку на сумму 69,387 миллиона рублей, — сообщает организация.

В течение последней недели участники защищали свои индивидуальные и командные инициативы, которые бы улучшили экологическую систему страны. Реальные проекты получили финансирование.

В начале месяца перед участниками форума выступили главы фракций политических партий в Госдуме.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×