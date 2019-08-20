Участники "Территории смыслов" получили гранты почти на 70 млн рублей

Следующая смена на форуме — "Новые территории". Её организует молодёжное крыло Общероссийского народного фронта.

В подмосковном Солнечногорске завершился основной этап молодёжного форума "Территория смыслов". Грантов на нём было распределено почти на 70 миллионов рублей, об этом сообщает пресс-служба форума.

— Всего за время форума Федеральное агентство молодёжи выдало сертификаты на грантовую поддержку на сумму 69,387 миллиона рублей, — сообщает организация.

В течение последней недели участники защищали свои индивидуальные и командные инициативы, которые бы улучшили экологическую систему страны. Реальные проекты получили финансирование.

В начале месяца перед участниками форума выступили главы фракций политических партий в Госдуме.