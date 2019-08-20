В Калуге водитель посадил на эвакуатор жену и трёх детей ради "спасения" машины

Полицейские его задержали под плач малышей и угрозы стоящей на спецтехнике супруги.

В Калуге 61-летний водитель посадил на эвакуатор трёх своих маленьких детей и жену, чтобы спасти автомобиль от отправки на штрафстоянку. Мужчина припарковал машину под знаком "Инвалид" и был возмущён, когда полицейские пытались забрать её. О произошедшем сообщили в областном УМВД РФ.

— Местный житель 1958 года рождения стал требовать возврата принадлежащего ему автомобиля, пытался помешать работе должностных лиц, посадив на платформу эвакуатора трёх несовершеннолетних детей, — рассказали в управлении.

Борьба за автомобиль развернулась 19 августа на улице Дзержинского. Мужчину скрутили и задержали под плач детей и крики жены: "Что вы творите? Я на вас заявление напишу!". Теперь нарушителю грозит штраф или административный арест на 15 суток.

Ранее в Саратовской области 63-летний водитель автомобиля напал с ножом на сотрудника ДПС, чтобы не допустить эвакуации автомобиля.