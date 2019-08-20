25-летняя чемпионка по лёгкой атлетике умерла во время пробежки под Тамбовом

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Фото © Vk.com / Маргарита Плавунова

Многократная чемпионка Тамбовской области по лёгкой атлетике Маргарита Плавунова умерла во время пробежки. Спортсменке было всего 25 лет. Об этом сообщает портал Life Tambov.

<p>Фото © Vk.com / <a href="https://vk.com/id68526584" target="_blank">Маргарита Плавунова</a></p>

Она вышла на пробежку в Моршанском районе Тамбовской области. Однако через некоторое время упала на траву и потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть 25-летней легкоатлетки.

<p>Фото © Vk.com / <a href="https://vk.com/id68526584" target="_blank">Маргарита Плавунова</a></p>

Федерация лёгкой атлетики Тамбовской области в своей группе во "ВКонтакте" подтвердила смерть девушки, выразив соболезнования.

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