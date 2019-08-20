25-летняя чемпионка по лёгкой атлетике умерла во время пробежки под Тамбовом

Многократная чемпионка Тамбовской области по лёгкой атлетике Маргарита Плавунова умерла во время пробежки. Спортсменке было всего 25 лет. Об этом сообщает портал Life Tambov.

Она вышла на пробежку в Моршанском районе Тамбовской области. Однако через некоторое время упала на траву и потеряла сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть 25-летней легкоатлетки.

Федерация лёгкой атлетики Тамбовской области в своей группе во "ВКонтакте" подтвердила смерть девушки, выразив соболезнования.