Из-за ЧП на борту лайнер рейсом Москва — Париж сел в Люксембурге

Информации о том, что случилось с самолётом, пока нет. К нему на посадочную полосу направлены экстренные службы.

Самолёт авиакомпании Air France, который выполнял рейс AF1145 из Шереметьево в Париж, приземлился в Люксембурге. Это следует из данных портала FlightRadar, который отслеживает перемещение гражданской авиации.

По данным открытых источников, экипаж самолёта сообщил о ЧП на борту. На записи его пути видно, как он резко совершил вираж над Люксембургом и вскоре начал снижаться. Подробности инцидента пока не известны.

Накануне самолёт Boeing 757-200 совершил жёсткое приземление на Азорских островах.