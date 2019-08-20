Из-за ЧП на борту лайнер рейсом Москва — Париж сел в Люксембурге

Самолёт авиакомпании Air France, который выполнял рейс AF1145 из Шереметьево в Париж, приземлился в Люксембурге. Это следует из данных портала FlightRadar, который отслеживает перемещение гражданской авиации.
По данным открытых источников, экипаж самолёта сообщил о ЧП на борту. На записи его пути видно, как он резко совершил вираж над Люксембургом и вскоре начал снижаться. Подробности инцидента пока не известны.
Накануне самолёт Boeing 757-200 совершил жёсткое приземление на Азорских островах.
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