Два украинских моряка насмерть отравились спиртом на танкере у берегов Тамани

К моменту прибытия на судно врачей один из мужчин умер, второй находился в коме.

В результате отравления метиловым спиртом на борту танкера в Чёрном море скончались два украинских моряка. Погибшие работали на судне "Магус", ходящим под флагом Панамы. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

О том, что помощник капитана и матрос второго класса отравились, спасателям сообщил капитан судна. К моменту прибытия врачей один из моряков уже умер, второй был в коме. Он скончался во время транспортировки на берег.

Отмечается, что судно находилось в нейтральных водах Чёрного моря в районе порта Тамани. По факту произошедшего Южное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку.

А в Ульяновске ранее два человека погибли после отравления кустарным подсолнечным маслом.