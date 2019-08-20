В аэропорту Жуковский отработали тушение пожара с вертолётов

Так в воздушной гавани готовятся к проведению Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019).

В международном аэропорту Жуковский проходят плановые учения МЧС по тушению пожаров. Задействованы в том числе вертолёты.

В Лётно-исследовательском институте имени Громова подтвердили, что возгорания нет и идёт лишь отработка действий при возникновении ЧП. Учения проводят в рамках подготовки к Международному авиационно-космическому салону (МАКС-2019). Он пройдёт с 27 августа по 1 сентября.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семь членов экипажа.