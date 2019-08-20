Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

Они коснутся заданий по физике, астрофизике и китайскому языку, причём в последнем предмете речь идёт даже о нескольких разделах.

В ЕГЭ-2020 внесут ряд изменений, они коснутся формулировки заданий и критерия оценки. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора, ссылаясь на проекты контрольных измерительных материалов.

Так, для сдающих физику количество заданий развёрнутым ответом увеличилось с пяти до шести. За правильный ответ можно получить максимально два балла. При проверке знаний по астрофизике школьники должны были выбрать два правильных варианта ответа, а теперь их число не ограничено.

В ЕГЭ по китайскому языку появятся два диалога, а заданий на аудирование станет меньше. В разделе "Письмо" появится дополнительное задание, а в "Чтении", наоборот, на одно станет меньше.

Как уже сообщал Лайф, ранее Рособрнадзор определил минимальные баллы при сдаче Единого государственного экзамена в 2020 году, которые нужно набрать школьнику, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании. Ученикам нужно будет набрать по русскому языку не меньше 24 баллов, а по математике — от 27 баллов.