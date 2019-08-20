Названа возможная причина смерти спортсменки из Тамбова на пробежке

Предварительной причиной смерти 25-летней спортсменки Маргариты Плавуновой стала острая сердечная недостаточность. Заключение патологоанатомов приводит "Комсомольская правда. Тамбов."
Более точные причины трагедии медики назовут после исследования внутренних органов погибшей. В смерти девушки не усматривают криминала, но громкий случай привлёк внимание следователей.
— По факту обнаружения тела 25-летней девушки в Моршанском районе проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины смерти спортсменки устанавливают следователи, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.
Ранее на соревнованиях в Польше погибла 20-летняя гандболистка сборной России. Следователи посчитали, что девушка просто утонула в бассейне.
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