Стала известна причина экстренной посадки самолёта Москва — Париж в Люксембурге

В авиакомпании заявили, что командир решил посадить воздушное судно из соображений безопасности.

Летевший из аэропорта Шереметьево в Париж самолёт Air France экстренно сел в Люксембурге из-за оповещения, связанного с системой торможения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

— Экипаж самолёта Air France 1145, летевшего из Москвы в парижский аэропорт имени Шарля де Голля, принял решение в целях предосторожности посадить воздушное судно в Люксембурге из-за того, что включилось оповещение, — рассказал представитель авиакомпании.

По его словам, посадка прошла без проблем. Ожидается, что после необходимых технических проверок авиалайнер продолжит полёт.

Ранее сообщалось, что самолёт "Победы" совершил жёсткую посадку на севере Армении. В авиакомпании опровергли информацию.