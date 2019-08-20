Стала известна причина экстренной посадки самолёта Москва — Париж в Люксембурге

Летевший из аэропорта Шереметьево в Париж самолёт Air France экстренно сел в Люксембурге из-за оповещения, связанного с системой торможения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
— Экипаж самолёта Air France 1145, летевшего из Москвы в парижский аэропорт имени Шарля де Голля, принял решение в целях предосторожности посадить воздушное судно в Люксембурге из-за того, что включилось оповещение, — рассказал представитель авиакомпании.
По его словам, посадка прошла без проблем. Ожидается, что после необходимых технических проверок авиалайнер продолжит полёт.
Ранее сообщалось, что самолёт "Победы" совершил жёсткую посадку на севере Армении. В авиакомпании опровергли информацию.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram