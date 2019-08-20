ФАС оштрафовала CNN на 200 тысяч рублей за превышение громкости

В ведомстве выявили, что отдельные блоки в эфире телеканала были громче других на 9,6 децибела.

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала американский телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— 19 августа 2019 года ФАС России привлекла к административной ответственности — штрафу в размере 200 тысяч рублей — ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале, — говорится в сообщении.

ООО "Тернер информационные программы и стиль жизни" — это вещатель американского телеканала в России.

В России разрешается делать блоки рекламы и заставку громче, чем передача перед ней. Однако разница должна быть не больше 1,5 децибела. У CNN же зафиксирована разница от 1,6 до 9,6 децибела.

Штраф за это согласно закону "О рекламе" может составлять от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее президент США Дональд Трамп предлагал создать международную альтернативу CNN.