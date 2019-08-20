Украина и Турция решили вместе создать тяжёлый ударный беспилотник

Украинская госкомпания "Укрспецэкспорт" и турецкая корпорация Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займётся разработкой ударного беспилотника нового поколения Akinci. Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".
— Одно из главных преимуществ Akinci — возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолётах. Речь идёт о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограммов, — заявил гендиректор концерна Павел Букин.
Предполагается, что ударный беспилотник будет поставлен в турецкие и украинские вооружённые силы. БПЛА хотят оснастить двумя двигателями украинского производства, которые позволят подняться более чем на 12 километров. Также заявлено, что дрон будет способен нести более тонны бомбовой нагрузки и находиться в полёте до 24 часов. Ещё две обещанные опции — тепловизор и радар с активной фазированной антенной решёткой.
Ранее в ДНР заявили об уничтожении ударного беспилотника ВС Украины.
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