СМИ: Братьев Магомедовых обвинили в хищении 11 миллиардов рублей

Следствие ужесточило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду. Им вменяют ещё два эпизода мошенничества, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 млрд рублей вместо 2,5 млрд рублей. Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, то теперь — девять, — сообщили агентству в правоохранительных органах.

Ожидается, что уже в четверг объявят о завершении следственных действий, после чего братья Магомедовы смогут ознакомиться с материалами уголовного дела.

Ранее сообщалось, что их обвиняют и в создании преступного сообщества, а также растрате бюджетных средств при строительстве стадиона "Арена Балтика" и аэропорта Храброво в Калининграде.