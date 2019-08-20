Эксперты — о дебатах в Петербурге: Беглов уверенно на порядок впереди всех

В Санкт-Петербурге состоялся очередной тур предвыборных дебатов. В нём участвовали четверо кандидатов на пост главы Северной столицы: врио губернатора Александр Беглов, Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов.

Эксперты отмечают уверенное лидерство Александра Беглова в дебатах. В частности, директор Института новейших государств Алексей Мартынов говорит, что врио губернатора — впереди остальных кандидатов "на два корпуса".

— Хочу сказать, как в первом раунде, так и сегодня Беглов уверенно на два корпуса впереди всех. Даже на порядок. То есть человек явно, как говорится, не столько дискутирует, сколько продолжает диалог с избирателем в рамках предвыборной кампании. Как уже исполняющий обязанности, как действующий, по сути, хозяин города, — заявил Мартынов Лайфу.

Он добавил, что "очевидно, кто лидер предвыборной гонки".

Что касается первого раунда теледебатов, то там эксперты также отмечали, что убедительнее всех смотрелся врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Политологи поясняли, что чувствовался опыт управленца, поэтому врио главы Петербурга и выглядел более рационально, чем его соперники.

Выборы губернатора Северной столицы пройдут в единый день голосования — 8 сентября. В качестве кандидатов горизбирком зарегистрировал Михаила Амосова, Владимира Бортко, Надежду Тихонову, а также врио губернатора Александра Беглова. Он баллотируется в качестве самовыдвиженца.