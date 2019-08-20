В Совфеде оценили итоги переговоров Путина и Макрона: Прозрение европейцев

Джабаров уверен, что глава Пятой республики поделится новыми взглядами на роль России на саммите G7.

Переговоры президентов России и Франции — Владимира Путина и Эмманюэля Макрона — говорят о том, что Европа наконец поняла ошибочность своей агрессивной позиции по отношению к Москве. Так считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

— Это прозрение европейцев. Они спустя пять лет поняли, что тропа, по которой они пошли, поддерживая режим на Украине абсолютно незаконный, поддерживая американцев, для них оказалась ошибочной, — заявил сенатор в беседе с НСН.

Парламентарий уверен, что Макрон поделится новыми взглядами на роль России в мировой политике с коллегами на саммите G7, который пройдёт 24−26 августа в городе Биаррице (Франция).

Накануне в форте Брегансон состоялись переговоры между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном. Разговор длился более трёх часов. По итогам саммита французский лидер выразил уверенность в европейском будущем России.