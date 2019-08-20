Бросала спорт ради жениха. Тренер рассказал Лайфу о внезапно умершей бегунье

Девушка отдыхала в деревне и решила пробежаться. По мнению наставника, это едва ли было для Маргариты серьёзной нагрузкой.

25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова, которая умерла во время пробежки под Тамбовом, планировала вскоре покинуть спорт ради своего жениха. Об этом рассказала Лайфу её тренер Елена Мельникова.

По её словам, Маргарита ни к каким соревнованиям не готовилась. Она отдыхала в деревне, так как легкоатлетический сезон уже завершился. Девушка просто решила пробежаться, чтобы поддержать форму.

— Вообще, она собиралась бросать лёгкую атлетику после последних соревнований, потому что жених предложил ей переехать с ним в Санкт-Петербург. Вот она и была готова всё оставить, — рассказала тренер девушки.

Елена Мельникова предположила, что у Маргариты не выдержало сердце, хотя обычный кросс вряд ли был для неё серьёзной нагрузкой.