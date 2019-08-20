Вооружённый мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

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Злоумышленник угрожает "залить бензином" транспортное средство, его требования не уточняются.

Вооружённый мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса на мосту Рио-Нитерой в бразильском городе Рио-де-Жанейро. По данным телеканала Globo, злоумышленник является офицером военной полиции.

На место происшествия прибыл спецназ, бойцы ведут переговоры со злоумышленником, который угрожает залить автобус бензином. Какие именно требования он выдвигает, пока не известно.

На данный момент правоохранителям удалось добиться освобождения пяти заложников. По предварительным данным, в захваченном автобусе остаётся ещё 17 пассажиров.

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