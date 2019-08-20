Вооружённый мужчина захватил автобус с пассажирами в Рио-де-Жанейро

Злоумышленник угрожает "залить бензином" транспортное средство, его требования не уточняются.

Вооружённый мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса на мосту Рио-Нитерой в бразильском городе Рио-де-Жанейро. По данным телеканала Globo, злоумышленник является офицером военной полиции.

🇧🇷 An armed man inside a bus has been threatening passengers on the Rio-Niteroi Bridge (ponte Rio Niterói) since early this morning. Traffic in this direction of the bridge has been off-limits.

There's no information on the victims and any claims of the injured passenger. pic.twitter.com/hkuO8Rr3VQ — International Anticrisis Center (@iaccenters_en) August 20, 2019

На место происшествия прибыл спецназ, бойцы ведут переговоры со злоумышленником, который угрожает залить автобус бензином. Какие именно требования он выдвигает, пока не известно.

AO VIVO: 5° refém é liberado por sequestrador na Ponte Rio-Niterói #TTsNews pic.twitter.com/ZMK6jaORKq — TTs Brasil - News (@TTsBrasilNews) August 20, 2019

На данный момент правоохранителям удалось добиться освобождения пяти заложников. По предварительным данным, в захваченном автобусе остаётся ещё 17 пассажиров.