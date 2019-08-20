В Кремле заявили, что никаких намёток по встрече Путина с Зеленским пока нет

Никаких намёток по возможной встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского пока нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких намёток нет по возможной встрече с президентом Зеленским, — заявил представитель Кремля.

Он также добавил, что нет никаких намёков относительно дат саммита в "нормандском формате", пока ведётся работа по согласованию.