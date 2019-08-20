Песков прокомментировал ситуацию с ввозом сильнодействующих препаратов в Россию

Он считает, что нужно найти равновесие между избавлением больных от мучений и недопущением незаконного оборота препаратов.

В Кремле уверены, что в вопросе запрета на ввоз в Россию сильнодействующих лекарств необходимо найти золотую середину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые не терпели мучений, — сказал он журналистам.

Песков добавил, что, с другой стороны, случаются попытки прикрытия этой темой распространение наркотиков, в связи с чем нужно "искать золотую середину".

Ранее сообщалось, что прокуратура закрыла уголовное дело против матери, которая за рубежом приобрела препарат "Фризиум" для больного сына.