Песков прокомментировал ситуацию с ввозом сильнодействующих препаратов в Россию

В Кремле уверены, что в вопросе запрета на ввоз в Россию сильнодействующих лекарств необходимо найти золотую середину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Все прекрасно понимают необходимость решения этой ситуации, чтобы и дети, и подростки, и уже взрослые не терпели мучений, — сказал он журналистам.
Песков добавил, что, с другой стороны, случаются попытки прикрытия этой темой распространение наркотиков, в связи с чем нужно "искать золотую середину".
Ранее сообщалось, что прокуратура закрыла уголовное дело против матери, которая за рубежом приобрела препарат "Фризиум" для больного сына.
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