Песков заявил, что испытание США ракеты говорит о давнем решении разорвать ДРСМД

Это ещё одно свидетельство того, что не Россия, а именно Штаты привели к срыву договорённости, считает он.

Испытание в Соединённых Штатах ракеты, которая была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности, говорит о том, что Вашингтон изначально готовился отказаться от этого документа.

— Эта новость как раз подоспела вчера в момент общения двух президентов — Путина и Макрона. И Путин отметил, что подобные испытания лишний раз доказывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что они с самого начала это готовили, — сказал Песков.

Он добавил, что это ещё одно свидетельство того, что не Россия, а именно Штаты привели к срыву действия договора. Подобный комментарий последовал и от МИД РФ.

Напомним, Пентагон накануне сообщил, что испытал ракету наземного базирования с дальностью полёта более 500 километров. Затем было показано видео запуска снаряда.