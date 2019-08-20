Песков заявил, что испытание США ракеты говорит о давнем решении разорвать ДРСМД

Испытание в Соединённых Штатах ракеты, которая была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности, говорит о том, что Вашингтон изначально готовился отказаться от этого документа.
— Эта новость как раз подоспела вчера в момент общения двух президентов — Путина и Макрона. И Путин отметил, что подобные испытания лишний раз доказывают, что американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД, что они с самого начала это готовили, — сказал Песков.
Он добавил, что это ещё одно свидетельство того, что не Россия, а именно Штаты привели к срыву действия договора. Подобный комментарий последовал и от МИД РФ.
Напомним, Пентагон накануне сообщил, что испытал ракету наземного базирования с дальностью полёта более 500 километров. Затем было показано видео запуска снаряда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram