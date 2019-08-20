Избежавшего смертной казни жителя Удмуртии обвинили в растлении девочки

По версии следствия, злоумышленник заманил малышку, пообещав купить ей сладости и покатать на аттракционах.

В Удмуртии 56-летний мужчина, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но потом помиловали, подозревается в растлении семилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

— 4 августа обвиняемый увидел на одной из детских площадок в городе Глазове семилетнюю потерпевшую и предложил ей купить сладости и покататься на аттракционах. После того как девочка согласилась, злоумышленник повел её через двор, где совершил насильственные действия сексуального характера, затем скрылся, — приводится на сайте версия следствия.

Пострадавшая забежала в расположенный рядом магазин и рассказала о произошедшем продавщице. Приехавшие полицейские изъяли видеозаписи с камер наблюдения и после их изучения вышли на след злоумышленника.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим и приговорён к смертной казни, но в 1998 году помилован. Три года назад он вышел на свободу по УДО. Мужчина задержан и впоследствии арестован.

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