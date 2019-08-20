Полицейский рассказал, как отбивал младенца у пьяного папаши в Саранске

Вместе с коллегой он дважды проникал в квартиру злоумышленника. В первый раз неадекватный мужчина приставил к дочке нож и заставил их выйти.

Участковый отдела полиции № 1 Саранска Василий Мартынов рассказал, как они с коллегами спасли пятимесячную девочку от озверевшего отца, угрожавшего выбросить её с третьего этажа. Именно 26-летний лейтенант оттолкнул неадекватного папашу от окна, запрыгнул следом и обезвредил злодея.

— Основная задача была — спасти ребёнка и задержать преступника, — говорит Василий. — Когда в первый раз попробовали перелезть, практически уже попали в квартиру. В комнате находился мужчина весь окровавленный. В левой руке он держал ребёнка, в правой у него находился кухонный нож, который он приставил к ребёнку.

Папаша угрожал расправиться с малышкой, и полицейским пришлось вылезти обратно. Однако они остались у соседнего балкона. Когда злоумышленник чуть не выронил ребёнка и замешкался, молодой полицейский оттолкнул его и запрыгнул в квартиру. Следом забрались его коллеги — сержант Виктор Ковальчук и подполковник МЧС РФ Руслан Алукаев. Неадекватный отец до последнего отбивался: несколько раз ударил Мартынова, но тот повалил его на пол и заковал в наручники. Малышку подхватил Ковальчук.

Ранее сегодня сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего" в отношении папаши.