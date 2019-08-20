Спецназ ликвидировал захватившего заложников в Рио-де-Жанейро

Полиция подстрелила вооружённого мужчину, который взял в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро. Во время перестрелки он получил пулевое ранение, от которого скончался. Об этом сообщил телеканал Globo.

AO VIVO: 5° refém é liberado por sequestrador na Ponte Rio-Niterói #TTsNews pic.twitter.com/ZMK6jaORKq — TTs Brasil - News (@TTsBrasilNews) 20 августа 2019 г.

По преступнику выстрелил снайпер спецназа. Это произошло, когда захватчик вышел из автобуса. О состоянии заложников пока не сообщается. Известно только, что до ликвидации злоумышленника полиции удалось освободить шесть пассажиров.

Как уже сообщал Лайф, мужчина в маске с револьвером и электрошокером захватил рейсовый пассажирский автобус. Он угрожал облить бензином транспортное средство, при этом его мотивы до сих пор не известны.