Жена рассказала, почему житель Саранска пытался выбросить дочь из окна

Всё тривиально: оставшись один с малышкой, он напился, и ему не понравилось недовольство супруги.

Супруга мужчины, грозившего выкинуть свою дочь из окна в Саранске, рассказала о том, что её муж часто пил, это же послужило причиной вчерашнего конфликта.

Женщина попросила не показывать её лица, когда рассказывала об инциденте. Она заявила, что попросила супруга Дмитрия посидеть с дочкой, когда ей нужно было доехать до больницы и отвезти бабушке вещи. Он согласился, был трезв и сказал ей ехать.

Когда супруга позвонила Дмитрию, он уже находился в нетрезвом виде. Он оправдывался, что просто опохмелился, потому что накануне отмечал крестины дочки. Женщина позвонила братьям, потому что одна побоялась ехать домой. Оказалось, что не напрасно. Дмитрия она встретила около подъезда и заявила, что, если он хочет пить, пусть пьёт в другом месте. Тот в ответ лишь обматерил её с братьями.

— Побежал в сторону подъезда и крикнул: "Посмотрите, щас будет концерт, я же тебе обещал!" Забежал в подъезд, забежал в квартиру, закрыл всё изнутри. Только зашёл, а соседка с третьего этажа сказала, что он выбрасывает аппаратуру с балкона. Там лежал ноутбук, телевизор, микроволновка, мультиварка, тостер, сына компьютер, компьютерное кресло. Я не показывалась, потому что я для него была как красная тряпка для быка, — рассказала женщина.

Потом он сел на балкон, свесил ноги и держал на руках дочь, рассказывает женщина. К этому времени она уже вызвала полицию, МЧС и скорую.

— В основном, когда он много выпивал, уходил в очередной запой на неделю, он с нами не жил, не присутствовал, трезвым возвращался домой, — добавляет супруга Дмитрия.

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