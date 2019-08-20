Независимое исследование: У "МегаФона" самый быстрый в России мобильный интернет

Исследование проведено с помощью сервиса SpeedТest, виджет которого редакция интернет-издания iPhones.ru разместила на сайте. Более 11 тысяч пользователей измерили скорость интернета со своего устройства.

Выяснилось, что средняя скорость загрузки у абонентов "МегаФона" равна 54 Мбит/с. Это лучший показатель среди пяти тестируемых операторов. На втором месте с результатом 40,3 Мбит/с расположился сателлит "МегаФона" — YOTA. Бронза у МТС — 28,4 Мбит/с. Дальше идут "Билайн" и TELE2 с показателями 24,9 Мбит/с и 16,1 Мбит/с соответственно.

Рейтинг скорости отдачи другой. На первом месте снова "МегаФон" — 18,1 Мбит/с, а на втором уже "Билайн" — 15,5 Мбит/с, а не YOTA. По этому показателю у виртуального оператора бронза — 15,3 Мбит/с. На четвёртой строчке МТС — 14,5 Мбит/с. Замыкает пятёрку опять TELE2 — 7,8 Мбит/с.

Напомним, в июле "МегаФон" третий год подряд получил награду Ookla SpeedТest Awards — как оператор с самой быстрой скоростью загрузки и передачи данных. Награда была получена по результатам 7,9 млн замеров скорости на мобильных устройствах россиян через приложение SpeedTest за первый и второй кварталы 2018 года.