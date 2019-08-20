Рогозин: Если бы Илона Маска не было, его следовало бы изобрести

По его словам, руководство SpaceX создаёт для "Роскосмоса" вызовы и заставляет бороться за лидерство на рынке.

Появление американской компании SpaceX стало стимулом для "почивавшего на лаврах" "Роскосмоса" начать разработку новых ракет. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— То, что Маск появился, для нас это тоже хорошо. Мы почивали на лаврах, у нас всё было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов, — рассказал он участникам молодёжного образовательного форума "Машук-2019".

Вместе с тем Рогозин заметил, что руководство SpaceX опускает цены на мировом рынке. Однако "Роскосмос" создаёт новые ракеты, способные быть лидерами и во всех аспектах "соревноваться с любым Маском — сегодняшним и завтрашним". По его словам, сейчас госкорпорация работает с частными российскими компаниями и талантливыми предпринимателями.

— Поэтому, если бы Маска не было, его следовало бы изобрести, — резюмировал гендиректор "Роскосмоса".

Ранее Рогозину на форуме "Машук-2019" показали робота в папахе, танцующего лезгинку.