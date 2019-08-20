Отобрал сына ради наследства. Лайф узнал детали по делу "мальчика на цепях"

В семье говорят, что мужчина не давал матери ребёнка видеться с Тихоном и жестоко с ним обращался.

Отец десятилетнего Тихона, посадивший его на цепь у себя дома, ранее отобрал сына у бывшей жены только из-за наследства. Об этом Лайфу заявила двоюродная бабушка мальчика.

По её словам, родные бабушка и дедушка Тихона 10 лет назад пообещали завещать дом внуку. Когда об этом узнал отец Тихона Валентин, он силой забрал сына у его матери. Тогда он был начинающим бизнесменом и собирался оформить кредит под залог дома. Жильё старики в итоге оформили на сына Валентина дарственной, а сами ушли на съёмное жильё.

— Тихон тогда только родился и жил со своей мамой Викой и родителями своего отца. Валентин и его новая жена занимались коммивояжерством. Чтобы раскрутиться посерьёзнее, им нужен был дом под залог кредита, — рассказала женщина.

Спустя время старики вернулись жить в свой дом вместе с сыном и его семьёй. А когда бабушка умерла, Валентин стал издеваться и над своим отцом. Тот часто уходил из дома и даже жил у своей бывшей снохи — матери Тихона. Позже Валентин сдал отца в дом престарелых. Тихон лишился единственного защитника. Ему не разрешали видеться даже с родной матерью.

— Ему врали, что мама от него давно отказалась и он никому не нужен, пугали ужасами детдома, и мальчик считал, что там ещё страшнее, чем с отцом-садистом. Мальчик даже не считал возможным кому-то пожаловаться. Ребёнка везде выставляли неуправляемым хулиганом, чтобы прикрыть телесные повреждения от отцовских пыток, — заявила двоюродная бабушка Тихона.

По её словам, мальчик жил в страхе и терпел, пока не осмелился выбраться с цепями на шее.

— Мальчик часто голодал, прятал хлеб. Родня вся знала, что Тихону там плохо психологически, ждали, когда ему исполнится 10 лет и он сможет сам выбрать место проживания. Но весь ужас открылся с этими цепями, ребёнок осмелился вырваться, — добавила женщина.

Чудовищная история десятилетнего мальчика из села Великовечное стала достоянием общественности в июле. Тогда отец обмотал вокруг шеи Тихона металлическую цепь, приковал его в сарае и уехал с беременной новой женой и сыном от нового брака в роддом. Ребёнок сбежал и рассказал о случившемся продавцам в магазине. СКР возбудил против отца ребёнка уголовное дело о незаконном лишении несовершеннолетнего свободы.

Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре в Апшеронске. Пережитые события до сих пор дают о себе знать. При упоминании об отце Валентине он сразу меняется и начинает дрожать.