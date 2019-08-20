Боевая авиация Черноморского флота выступит на фестивале "Таврида-Арт"

Боевые самолёты и вертолёты Черноморского флота РФ выступят на фестивале творческих сообществ "Таврида-Арт", который стартовал сегодня в Крыму. Как сообщает пресс-служба ЧФ РФ, воздушное шоу пройдёт в бухте Капсель в Судаке.

— 24 августа в рамках мероприятия военные лётчики флота продемонстрируют свои профессиональные навыки в управлении и возможности пилотажа истребителей Су-30СМ, поисково-спасательного вертолёта Ка-27ПС, транспортного самолёта Ан-26 и самолёта-амфибии Бе-12 на территории арт-кластера "Таврида" в бухте Капсель, — сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулёв.

Он добавил, что в шоу примут участие шесть единиц авиации.

Сегодня стартовал фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт". На одной площадке соберутся 4500 молодых деятелей культуры из 85 регионов России.