Коллега бегуньи из Тамбова назвал Лайфу возможные причины её внезапной смерти

Девушка могла даже не подозревать о наличии проблем с сердцем, считает Павел Рубченко.

25-летняя легкоатлетка из Тамбова Маргарита Плавунова могла умереть по ряду причин, одна из которых — образование рубцов на сердце. Свою версию случившегося Лайфу высказал коллега девушки по тамбовской сборной легкоатлет Павел Рубченко.

— Когда говорят, что она погибла из-за спорта, это абсолютно не так. Тут много причин может быть, одна из которых, например, что со временем рубцы на сердце появляются. Если мышца на ноге травмируется, то мы это чувствуем, а если рубец на сердце появляется, то это никак не выявить, потому что это со временем накапливается. Ещё один вариант — мог оторваться тромб, но в случае Риты это вряд ли. Кросс, который она бежала в последний раз, был минимальным для неё, в такой ситуации должна быть адская нагрузка, — говорит собеседник Лайфа.

По мнению Рубченко, спортсменка могла и не подозревать о наличии рубцов на сердце. Он добавил, что Маргарита всегда выглядела очень хорошо и по ней никогда не было заметно, что она чем-то болеет.

Ранее тренер Плавуновой рассказал, что чемпионка не готовилась ни к каким соревнованиям, потому что она планировала вскоре бросить спорт ради жениха.