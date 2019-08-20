Лайф публикует кадры откачки топлива из севшего на поле A321

Из самолёта "Уральских авиалиний", который совершил жёсткую посадку на кукурузном поле в подмосковном Раменском, начали сливать топливо. Лайф публикует кадры с работой специалистов.
На кадрах видно, что на месте ЧП помимо пожарных машин находится и бензовоз.
Ожидается, что работы по сливу топлива и демонтажу лайнера завершатся до 26 августа.
Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, следовавший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семеро членов экипажа, пострадало 74 человека. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, а также наградил орденом Мужества остальных членов экипажа.
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