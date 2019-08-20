Лавров заявил, что российские военные следят за обострением ситуации в Идлибе

Он напомнил, что Турция взяла на себя обязательство обеспечить разведение вооружённой оппозиции и террористов в этом регионе.

Российские военные следят за тем, что происходит в Идлибе, держат контакты с властями Сирии и Турции, а также находятся прямо в сирийском регионе, где всё ещё остаются боевики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обострение ситуации в той местности.

— Мы не просто следим за ситуацией, наши военные находятся на земле в идлибской зоне деэскалации, которая была создана документом, подписанным в сентябре прошлого года в Сочи президентами Путиным и Эрдоганом, — сказал Лавров.

Он напомнил, что, согласно этому документу, Турция взяла на себя обязательство обеспечить разведение вооружённой оппозиции, которая готова участвовать в переговорах, и террористами.

Напомним, накануне сирийская армия обстреляла турецкий конвой, который перемещался в Идлибе. Сообщалось о гибели турецких военных.