Зарубившего всю семью ульяновского подростка похоронили отдельно от родных

Юноша учинил кровавую расправу над родными утром 18 августа, а затем покончил с собой.

В Ульяновской области похоронили 16-летнего подростка и убитых им бабушку, дедушку, маму, сестру и брата. Мальчика и его жертв предали земле на разных кладбищах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия области.

— Семью похоронили сегодня на кладбище в селе Юрловка Базарносызганского района. Это ближайшее кладбище к селу Патрикеево, — уточнила собеседница агентства. — Подростка вчера похоронил отец в Карсунском районе.

Как сообщал Лайф, юноша убил бабушку, дедушку, маму, сестру и брата, а затем совершил давно запланированное самоубийство. Он отправил близкому другу голосовое сообщение, в котором рассказал о жестокой расправе над родными.

Отец парня связал массовое убийство с увлечением подростка компьютерными играми. Криминалист выдвинул свою версию трагедии — шизофрения.