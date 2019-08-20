Полиция ищет водителя, который сбил группу инвалидов на колясках под Тулой

В аварии пострадали спортсмены-паралимпийцы, которые готовились к международным состязаниям.

В Тульской области вечером 19 августа водитель сбил трёх инвалидов, которые передвигались на колясках. После этого он скрылся с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает его личность, сообщает управление МВД РФ по региону.

— Полицией принимаются все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя, — сообщает управление МВД России по региону.

Как сообщает издание "Тульские новости", в аварии пострадали спортсмены-паралимпийцы — 21-летняя Диана Цыплина из Краснодара, 32-летний Александр Легостаев из Перми и 25-летний Сергей Сафин из Саратова. Они готовились к международным состязаниям по спортивной игре на точность бочче.

Пострадавшим оказали первую помощь и отпустили домой.

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