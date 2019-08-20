Премьер Италии Конте подаёт в отставку

33

Фото © Sicki / Fotogramma / Ropi via ZUMA Press

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подаёт в отставку. Об этом он заявил в ходе выступления в сенате. Прямая трансляция велась по каналу Rai News 24.

По завершении этого заседания я передам официально прошение об отставке в руки президенту Серджо Маттарелле, — объявил Конте.

В Италии требовали скорейшего проведения досрочных выборов, после того как правящая коалиция, сформированная "Движением 5 звезд" и партией "Лига", перестала существовать 8 августа.

Джузеппе Конта возглавляет Совет министров Италии с 1 июня 2018 года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×