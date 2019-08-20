Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдёт в Москве 24 августа

Гостями мероприятия станут известные спортсмены и Герои РФ и СССР, в том числе пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.

Праздничные мероприятия по случаю 350-летия российского флага состоятся 24 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, в том числе митинг-концерт с участием звёзд эстрады. Об этом сообщили организаторы.

— 24 августа с 14:00 до 17:00 на проспекте Академика Сахарова состоится митинг-концерт, в котором примут участие звёзды российской эстрады: Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан и другие, — говорится в сообщении.

На концерт пригласили известных спортсменов, Героев России и СССР, в том числе пилотов "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые посадили самолёт A321 в кукурузном поле в Подмосковье. Организаторами мероприятия выступили региональная организация Российского союза ветеранов Афганистана, а также Клуб Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

Перед началом концерта на Сахарова состоится масштабный флешмоб "Флаг-рекордсмен", в рамках которого на проспекте развернут полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов. На нём будет читаться слово "Россия". После этого участники флешмоба развернут флаг РФ. Начнётся флешмоб в 11:00.

Другие праздничные мероприятия пройдут 24 августа на Поклонной горе, в парках Перовский, Бабушкинский, Красная Пресня и в ряде других.