Единственную госпитализированную при жёсткой посадке А321 выписали из больницы

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Фото © LIFE / Константин Прасалов

В результате ЧП пострадало 76 человек, 75 из которых помощь оказали амбулаторно.

Пострадавшую в результате жёсткой посадки самолёта А321 на кукурузное поле в Подмосковье выписали из больницы. Женщина была единственной госпитализированной пассажиркой аварийного авиалайнера.

[Её] выписали сегодня под наблюдение врача по месту жительства, — сообщили агентству "Москва" в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, только вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семеро членов экипажа, пострадало 76 человек. Двум пилотам присвоено звание Герой России.

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