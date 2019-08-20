Единственную госпитализированную при жёсткой посадке А321 выписали из больницы

Пострадавшую в результате жёсткой посадки самолёта А321 на кукурузное поле в Подмосковье выписали из больницы. Женщина была единственной госпитализированной пассажиркой аварийного авиалайнера.
— [Её] выписали сегодня под наблюдение врача по месту жительства, — сообщили агентству "Москва" в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, только вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все присутствовавшие на борту 226 пассажиров и семеро членов экипажа, пострадало 76 человек. Двум пилотам присвоено звание Герой России.
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