Лайнер Lufthansa экстренно вернулся в Санкт-Петербург

Лайнер Airbus A321 развернулся и экстренно возвращается в Санкт-Петербург из-за ЧП на борту. Как следует из данных портала FlighRadar, самолёт резко изменил курс почти сразу после вылета. Он даже не успел вылететь за территорию России.

Самолёт должен был лететь в Мюнхен. Причина его возвращения в Санкт-Петербург пока не известна.

Напомним, ранее сегодня подобное случилось с лайнером Air France, но он успел проделать уже почти весь путь из Москвы в Париж. Самолёт приземлился в Люксембурге из-за срабатывания датчика, сигнализирующего о проблеме в тормозной системе.