Звезда сериала "Воронины" рассказала, как за ней на съёмки приехала скорая

Работа не прекращалась ни на секунду, потому что сценаристы смогли переписать сцену с Волковой.

Актриса сериала "Воронины" Екатерина Волкова рассказала, что на съёмках последнего сезона к ней на площадку приехала скорая. Артистку укачало во время переезда на другую локацию, а все признаки напоминали тепловой удар. На пост знаменитости обратил внимание портал "Дни.ру".

— Почувствовав, что закипаю, пошла окунуть ноги в море, вроде легче. Дальше — два часа на солнце съёмка и переезд. На переезде на другую локацию укачало сильно. Как только ожила, решила поесть. Это было ошибкой... По симптомам, похоже, началось всё с теплового удара, который спровоцировал и остальные недомогания, — рассказала Волкова на своей странице в "Инстаграме".

Сценаристам пришлось переписать одну сцену с участием Волковой. А ей в это время ставили уколы врачи из бригады скорой помощи.

— Спасибо вам большое, мы и правда одна большая семья. ❤️ Все мне помогали выкарабкаться, — добавила Волкова.

В прошлом месяце Волкова заявила, что сериал закрывается после 24-го сезона.