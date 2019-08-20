Путин поручил подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Глава государства потребовал от правительства проанализировать всю организацию работы в этой сфере.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны. Ряд распоряжений глава государства сделал на совещании по вопросам модернизации сферы.

— Я прошу Министерство здравоохранения и не только министерство, но и правительство, проанализировать всю систему, уровни и качества организации заработной платы в первичном звене здравоохранения, — сказал Путин.

Российский лидер также распорядился до 1 июля 2020 года подготовить региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее на совещании Путин заявил, что ресурсы на нацпроект "Здравоохранение" нужно потратить с умом.