Ростовчанин попросил 15 миллионов рублей за кошку, которая "лечит от похмелья"

Её хозяин отметил, что животное предпочитает в непогоду "паранормальный вискас с мистическим влажным кормом".

Житель Кировского района Ростова-на-Дону выставил на продажу взрослую кошку британской породы за 15 миллионов рублей. В качестве главных достоинств питомца хозяин указал такие способности, как "отгонять соседок от мужа и лечить от похмелья".

— Британка, 2,5 года, дружит с домовым и оберегает дом. Защищает от сглаза и бед, отгоняет соседок от мужа, лечит от похмелья, — написал он в аннотации на сайте бесплатных объявлений.

Также мужчина отметил, что животное предпочитает в непогоду сладкое и "паранормальный вискас с мистическим влажным кормом". Кошка активная и весёлая и "завораживает" большими глазами, добавил он.

Ранее Лайф назвал любимые породы кошек у россиян.