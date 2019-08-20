Игорь Крутой обратился к коллегам по поводу акций протеста в Москве

Музыкант посоветовал им не подставляться самим и не подставлять своих поклонников.

Российский композитор, певец и продюсер Игорь Крутой впервые высказался по поводу акций протеста в Москве. Он признался, что не может далее хранить молчание, когда некоторые намеренно культивируют резонанс, разобщающий людей.

— 10 августа люди пришли на мирный митинг-концерт. Ряд коллег из творческой среды также посетили мероприятие, выступили для людей, заявили свою позицию — имеют право. Однако не уверен, что все собравшиеся преследовали одну и ту же цель, — написал музыкант в "Одноклассниках".

Крутой уверен, что некоторые участники акции целенаправленно пытались создать "резонанс, разобщающий людей", а другим просто не хватало повода заявить о себе ещё раз.

— Это очень пугает и волнует меня. Отбросив эмоции, становится очевидно, всё так и было задумано, те, кто собрал этих артистов, знали на что шли. А коллегам по цеху хотел бы, наверное, дать совет: не подставляться так самим и не подставлять своих поклонников, — добавил композитор.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.

В Москве состоялось пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, два из которых — митинги 27 июля и 3 августа — были незаконными. 10 августа в столице состоялся согласованный митинг-концерт. По информации МВД, его посетило 20 тысяч человек. Массовое мероприятие прошло спокойно и без нарушений закона, однако сразу после его завершения в центре российской столицы началась несогласованная акция, в ходе которой за правонарушения было задержано более 100 человек.