В Ростовской области врачебная ошибка привела к ампутации руки ребёнку

Оказалось, что после проведения операции и наложения гипса у мальчика в ране осталась грязь, а вскоре это вылилось в заражение крови.

В Ростовской области в городе Зернограде 11-летнему мальчику со сломанной рукой наложили гипс. Однако вместо выздоровления с каждым днём ему становилось только хуже, сообщает телеграм-канал "Ростов № 1". Дошло до того, что руку пришлось ампутировать.

Родители несколько раз ходили с сыном на приём к врачам, однако их успокаивали: "Рука у ребёнка и должна болеть". Через какое-то время мальчика отправили в областную больницу в Ростов.

— Врачи провели консилиум с военным врачом, чтобы спасти ребёнка, ввели его в искусственную кому и приняли решение удалить руку, так как началась гангрена, — сообщает телеграм-канал.

Ребёнок находится в медикаментозном сне в реанимации.

В этом году произошёл подобный случай в Николаевской области Украины. Там из-за простого вывиха женщине ампутировали ногу.