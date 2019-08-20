Мощный ливень превратил улицы Перми в бурные реки — видео

Некоторые жители с горечью называют город Венецией, другие в шутку пишут объявления о поиске лодок.

На Пермь обрушился сильный ливень и превратил городские улицы в бурлящие реки. Затоплены оказались улицы Советской армии, Мира, Петропавловская и Героев Хасана, шоссе Космонавтов и другие части столицы Прикамья.

Автомобилисты разъезжают по волнам, а пешеходы смело переходят плавучие дороги вброд. Некоторые жители с горечью называют Пермь Венецией, другие в шутку пишут объявления о поиске лодки.

"Куплю одноместную резиновую лодку!", "Мне всегда было интересно, как так умные головы продумывают планировку улиц и систему стоков, что каждый ливень происходит нечто подобное", — цитирует некоторых пользователей соцсетей портал Ura.ru.

Прогноз синоптиков для жителей Пермского края неутешителен. Из-за ожидающихся 22 августа ливней в регионе объявили штормовое предупреждение.