Дела пяти участников массовых беспорядков в Москве переданы в суд

В общей сложности за нарушения во время незаконного митинга 27 июля было арестовано 13 человек.

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении пяти участников массовых беспорядков 27 июля в Москве — Данилы Беглеца, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Владислава Синицы и Константина Котова. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, материалы направлены в суд.

Беглецу, Жукову и Коваленко предъявлены обвинения по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". По данным следствия, в ходе акции 27 июля фигуранты дела напали на бойцов Росгвардии и полицейских, а Коваленко и вовсе швырнул урну в одного из правоохранителей.

Что касается Котова, ранее его неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил проведения митингов, новое обвинение ему предъявлено по тому же составу.

Пятый фигурант, дело которого с обвинительным заключением направлено в суд, — блогер Владислав Синица. Ему инкриминируется "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично". По данным следствия, 30-летний житель Люберец призывал в соцсетях к насилию в отношении детей силовиков.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых.

Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста.

В Москве состоялось пять акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, два из которых — митинги 27 июля и 3 августа — были незаконными. 10 августа в столице состоялся согласованный митинг-концерт. По информации МВД РФ, его посетило 20 тысяч человек. Массовое мероприятие прошло спокойно и без нарушений закона, однако сразу после его завершения в центре российской столицы началась несогласованная акция, в ходе которой за правонарушения было задержано более 100 человек.

Нужно отметить, что в целом оппозиционеры переоценили количество сторонников. На акции выходило куда меньше людей, чем заявлялось изначально.